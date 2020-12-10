Тарифы на электроэнергию в Украине поднимут с 1 января 2021 года

В Кабмине утверждают, что сейчас в среднем каждый киловатт/час обходится в 1,1 грн (за первые 100 платим 90 копеек, а за каждый следующий – 1,68 грн). Этой суммы не хватает на то, чтобы даже доставить ток, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что на первом этапе повышение может составить 30%.

Таким образом, семья, которая сейчас платит за электроэнергию 250 грн в месяц, уже в январе может заплатить около 325 грн.

Льготы при потреблении небольшого количества электроэнергии скорее всего оставят. Тариф будет состоять из двух частей: первую нужно будет платить тем, кто тратит мало и экономит, а вторую – украинцам, которые активно расходуют электричество.

Эксперты подчеркивают, что решение о повышении тарифов на электроэнергию назрело уже давно. Дело в том, что тарифы для населения не повышали, и вся нагрузка упала на промышленных потребителей. Они вынуждены платить больше, чтобы сохранить низкие цены для населения.

Таким образом возникает перекрестное субсидирование. В результате бизнес закладывает высокие тарифы на электрику в свои цены на товары и услуги, за что в результате все равно приходится платить простым украинцам.

Экономист Борис Кушнирук заявляет, что практику перекрестного субсидирования уже давно пора прекратить.

По его словам, жители Украины сейчас платят за электричество меньше не только чем в странах ЕС, но и в соседних России, Молдове и Беларуси.

Но то, что низкие тарифы для населения компенсируются высокими тарифами для промышленности, негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

Напомним, украинцам добавят новые тарифы на коммуналку, у кого начнут выкачивать деньги: "Платежка должна быть..."

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на электроэнергию, в Кабмине сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что новый тарифный удар доконает украинцев, кого ждет резкое подорожание коммуналки.