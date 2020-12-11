Відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася собою і розповіла про тренування

На фото Лексі позує в штанях і ТОПі, сидячи на ліжку. Красуня розставила ніжки і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав у великому декольте. Волосся Кай залишила розпущеним, а в руці можна побачити телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я відчуваю себе мотивованою, енергійною і набагато більш схвильованою своїм здоров'ям, ніж будь-коли. Можливість тренуватися де завгодно і коли завгодно змінила правила гри! Всі тренування можна виконати менш ніж за 30 хвилин, і це вже має значення", - написала Лексі під фото

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Виглядає супер круто", "чудова соковитість", " Мені подобається цей колір на тобі!", "Абсолютно приголомшливо"," і Ти виглядаєш приголомшливо"," красива жінка"," чорт візьми, у тебе гарне обличчя","така милашка і красуня приголомшлива, захоплює дух".

Повідомлялося, що популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай захопила фігурою в сірому спортивному костюмі.

Спортсменка повернулася до камери напівбоком і продемонструвала пружні форми в сірих лосинах.

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