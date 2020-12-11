Известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась собой и рассказала о тренировках

На фото Лекси позирует в штанах и топе, сидя на кровати. Красотка расставила ножки и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал в большом декольте. Волосы Кай оставила распущенными, а в руке можно увидеть телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я чувствую себя мотивированной, энергичной и намного более взволнованной своим здоровьем, чем когда-либо. Возможность тренироваться где угодно и когда угодно изменила правила игры! Все тренировки можно выполнить менее чем за 30 минут, и это уже имеет значение", - написала Лекси под фото

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядит супер круто", "Великолепная сочность", "Мне нравится этот цвет на тебе!", "Совершенно потрясающе", "И ты выглядишь потрясающе", "Красивая женщина", "Черт возьми, у тебя красивое лицо", "Такая милашка и красотка потрясающая, захватывает дух".

Сообщалось, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай восхитила фигурой в сером спортивном костюме.

Спортсменка повернулась к камере полубоком и продемонстрировала упругие формы в серых лосинах.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай изумила «бомбочками», обнажив зону декольте до неприличия

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