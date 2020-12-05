Популярная фитнес-модель Лекси Кай впечатлила поклонников фигуристыми «мячиками», обнажив зону декольте до неприличия
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Только для ваших глаз 💋 Черный сплошной», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Лекси Кай позирует в облегающем черном боде с глубоким декольте, которое эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру.
«Вау, роскошный наряд», «выглядишь безупречно», «что за суперженщина», «великолепный вид», «королева!», «сама элегантность», «боже, это женщина-кошка», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в максимально жарком образе.
На фото красотка позировала с распущенными волосами и в майке. Лекси присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера.
"Захвачено", - написала Лекси Кай под фотографией.
Поклонники активно лайкали кадры с кумиром, оставив "тонны" комментариев и восхищений изгибами знаменитости.
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