Здесь есть, на что полюбоваться

Популярная фитнес-модель Лекси Кай впечатлила поклонников фигуристыми «мячиками», обнажив зону декольте до неприличия

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Только для ваших глаз 💋 Черный сплошной», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Лекси Кай позирует в облегающем черном боде с глубоким декольте, которое эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру.

«Вау, роскошный наряд», «выглядишь безупречно», «что за суперженщина», «великолепный вид», «королева!», «сама элегантность», «боже, это женщина-кошка», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в максимально жарком образе.

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в майке. Лекси присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера.

"Захвачено", - написала Лекси Кай под фотографией.

Поклонники активно лайкали кадры с кумиром, оставив "тонны" комментариев и восхищений изгибами знаменитости.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в дерзком мини дала полюбоваться собой под солнышком

А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила шальные игры в открытом платье с вырезами

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай раскованно посветила достоинствами, перевязав их тонким платком