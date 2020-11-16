Американская фитнес-модель Лекси Кай показала пышную фигуру в тонком бежевом платье

В этот раз Лекси отошла от привычного образа спортсменки и решила похвастаться ярким нарядом с минималистичным дизайном. Так, фитнес-красотка позировала перед камерой в этот раз не в лосинах и тонком топе, а в мини-платье нюдового оттенка без каких-либо принтов и украшений.

Главной пикантностью стал вырез на бюсте девушки с завязками. Благодаря данному варианту пошиву наряда Лекси удалось показать свою фигуру в выгодном свете. Как известно, она считает, что очень поправилась из-за склонности набирать лишний вес при малейших изменениях в жизненном ритме. Поэтому девушка старается подбирать одежду с акцентами на верхнюю часть тела.

На кадрах видно, что позирует Лекси с удовольствием и очень рада выбору платья, которое смогло скрыть не совсем плоский живот и полноватые ноги.

Вот как реагируют в сети:

«Ты выглядишь в нем великолепно; Красиво 😍🔥😘; Очень мило, сексуально и всегда очень мило; Вы такая красивая и шикарная !!!; Я одержим тобой 😍😍❤️; это платье так великолепно. 💓; Это супер круто; Королева 😍✨; Горячая красотка 🔥🔥🔥; Потрясающе и мило 🔥🔥; Вот это да! Вы сексуальны! Люблю платье и его цвет❤️; Ты такая невероятно красивая. Надеюсь, у тебя отличный день ❤️».

Мы также писали, что молодая девушка занимается в зале уже много лет, поэтому в ее Инстаграм-профиле довольно много кадров после занятий в зале, а также фото в спортивных костюмах. Благодаря эффектной внешности, девушка начала рекламировать одежду для спортсменок и фитнес-моделей.

Теперь Лекси блистает каждый день в другом образе. Девушке нравится подчеркивать, что она не гонится за похудением и наоборот, за здоровый образ жизни без вреда для организма. Поэтому, девушке удалось при правильном питании, сбалансированным тренировкам и правильному подходу к организации режима дня заполучить формы мечты.

Девушка восхищает фигурой и в коротеньких серых шортах и укороченной темно-серой майке с рваными дырками ей удалось покорить всех. Солнечное фото с видном на ее ягодицы не оставило никого равнодушными.

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