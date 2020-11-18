Известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась собой на радость фанатов

На кадрах красотка позирует в камуфляжном топе и шортах. Звезда оставила волосы распущенными, а стояла Лекси на крыше одного из домов. Девушка показала свои достоинства фигуры в последних лучах солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ночное небо", - подписала кадры Лекси Кай в Инстаграм.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Супер круто", "Прекрасная детка", "Красивая женщина", "Такая золотая красотка", "Очень-очень холодно", "Как всегда мило", "Ты выглядишь потрясающе. Люблю все твои видео, которые ты туда кладешь. Просто такие красивые", "Незабываемо красиво, изысканно соблазнительно", "Замечательно красиво", "Супер великолепная красота", "Как красиво, ты очень милая-милая", "Какое красивое сияние золота, сверкание и все такое", "Вы прекрасно выглядите в этом видео, а это красивое видео".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала пышную фигуру в тонком бежевом платье.

В этот раз Лекси отошла от привычного образа спортсменки и решила похвастаться ярким нарядом с минималистичным дизайном. Так, фитнес-красотка позировала перед камерой в этот раз не в лосинах и тонком топе, а в мини-платье нюдового оттенка без каких-либо принтов и украшений.

Напомним, Лекси Кай раскованно посветила достоинствами, перевязав их тонким платком

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай дала полюбоваться своей роскошью в задранных шортиках

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай заставила мужчин краснеть после своей тренировки с мячиками



