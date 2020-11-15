Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай обтянула "самый сок" тесным топиком

Известная блондинка, которая завоевала огромную популярность в сети, и дня не может без откровенных кадров, сообщает Politeka.net.

В этот раз Лекси позировала в жарком образе на пляже. Раскрепощенная фитнес-модель надела топик-сеточку, под которым виднелись обнаженные прелести.

Грудь без белья эффектно выпирала и притягивала взгляд любого. Перед размещением такого фото Кай закрасила самое интимное белым маркером, чтобы оставить интригу для своих поклонников.

Также модель надела крохотные желтые шортики, который задрала для пикантности и показала упругие ягодицы.

"Настоящая бесстыдница" красиво выгнулась, демонстрируя самые безупречные изгибы. Стройные загорелые ножки также выглядели привлекательно.

Блондинка закинула волнистые волосы набок, она закрыла глаза и приоткрыла губы.

Фото в сторис не собрало много лайков, как другие посты звезды.

Ранее мы писали, что Лекси Кай показала, как надо тренироваться и как можно провести время с пользой на улице.

В Инстаграм она опубликовала кадры с объяснениями, касательно своей тренировки. Модель рассказала о пользе занятия с резинкой. По ее словам, это очень простой и доступный инвентарь невероятно функционален и эффективен.

Напомним, Лекси Кай показала загорелое тело на съемке с необычным освещением лишь в пикантном белье. Девушка выставила напоказ ягодицы, в очередной раз показав, как изменилась благодаря спорту.

Поза и вид девушки были оценены фанатами весьма похвально, ведь они написали ей много приятного.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

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