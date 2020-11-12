Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай устроила насыщенную тренировку на улице

В этот раз Лекси показал, как надо тренироваться и как можно провести время с пользой на улице. Об этом пишет Politeka.net. В Инстаграм она опубликовала серию кадров с объяснениями, касательно своей тренировки. Лекси рассказала о пользе занятия с резинкой. По ее словам, это очень простой и доступный инвентарь невероятно функционален и эффективен.

«Вы можете делать с ним привычные упражнения, но с гораздо большей пользой для мышц. Во время занятий с фитнес-резинкой вы сможете легко регулировать нагрузку за счет амплитуды растяжения. Кроме того, этот мини-эспандер не вредит скелетной мускулатуре и суставно-связочному аппарату», - рассказывает Лекси.

Сама она наглядно продемонстрировала, как приседать с резинкой на бедрах, с резинкой под стопами и устроила приседание с подпрыгиваниями и с ходьбой в сторону.

Вот что пишут в сети:

«Мне очень нравится шумовой напиток, она так и пьет; идеальная тренировка от вас🙌; Давай поработаем; Я люблю арбуз 🍉; Самая милая девушка в мире 🌎; Твое тело очень красивое😄; Естественная красота asf, вот теперь идеально 😍😍; Это потрясающе😍; Получи это, Лекси 💪🏾🔥; Да-а, нужен глоток😍😍😍; Идеально 👌; Персики в огне, Лекси; Перестань быть такой чертовски очаровательной... пойми, девочка; Такая красивая любовь 💜💜💜; великолепный потрясающий ангел, ты мой номер 1 в мире во вселенной».

Мы также писали, что ранее девушка часами проводила в зале ради того, чтоб получить желаемый результат. Сама Лекси заявляет, что очень довольна тренировками и намерена продолжать их и далее проводить в том же темпе.

Кай нравятся сложные тренировки с упором на бедра и ягодицы, поэтому иногда Лекси устраивает онлайн-занятия на природе и даже во время отдыха показывает, как можно тренироваться, если не хочется ходить в зал.

Чтобы разбавить Инстаграм, где она позирует в спортивной одежде или рекламирует наряды от магазина, с которым сотрудничает, девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения. Причем сделала это девушка в необычной локации – прямо в туннеле.

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