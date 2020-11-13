Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай устроила тренировку прямо на балконе

Спортсменка решила впечатлить поклонников на тренировке, которую провела прямо на балконе днем. Как известно, девушка очень много времени уделяет занятиям из-за предрасположенности к полноте и быстрому набору веса. Чтобы быть в форме и иметь возможность и дальше привлекать внимание яркой кукольной внешностью, Лекси начала усиленно тренироваться каждый день.

Так, в Инстаграм девушка часто показывает, как проходят ее будни, как она питается и какие именно упражнения помогают ей привести себя в порядок. В ролике Лекси показала свою разминку, плановую растяжку и сделала несколько подходов из любимых упражнений на ноги и мышцы пресса – самые проблемные зоны, по словам Кай.

Поклонники не смогли пройти мимо представленных кадров:

«Оглушительный образ; мне очень нравится эта роскошь🔥; Моя любовь 😍; Удивительно 😽💕💕🤘🏽🤘🏽; Женщина давит лежа каждый день; Отличный ❤️; Потрясающе 🔥; Чувственный малыш🔥; Так мило, детка; Просто приходи; Ты сегодня выглядишь очень красиво, роскошь для сильных❤️; Такое классное видео, дорогая 👍🏼; все прогибы для нас, а наши сердца у вас❤️».

Также Лекси показала, как надо тренироваться и как можно провести время с пользой на улице. Об этом пишет Politeka.net. В Инстаграм она опубликовала серию кадров с объяснениями, касательно своей тренировки. Лекси рассказала о пользе занятия с резинкой. По ее словам, это очень простой и доступный инвентарь невероятно функционален и эффективен.

«Вы можете делать с ним привычные упражнения, но с гораздо большей пользой для мышц. Во время занятий с фитнес-резинкой вы сможете легко регулировать нагрузку за счет амплитуды растяжения. Кроме того, этот мини-эспандер не вредит скелетной мускулатуре и суставно-связочному аппарату», - рассказывает Лекси.

Сама она наглядно продемонстрировала, как приседать с резинкой на бедрах, с резинкой под стопами и устроила приседание с подпрыгиваниями и с ходьбой в сторону.

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