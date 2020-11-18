Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в максимально жарком образе

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в майке. Лекси присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Захвачено", - написала Лекси Кай под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Супер-Лекси", "Моя любимая фотография с тобой, Лекси", "Так чертовски красиво", "Всегда выгляжу как можно лучше", "Моя любовь великолепна", "Моя любовь великолепна", "Так прекрасен мой ангел", "Просто великолепно", "Отлично выглядит", "Вы идеальны", "Безмерно красиво", "Удивительная и милая Лекси", "Прекрасная леди", "Потрясающе шикарная красивая женщина", "Ты вообще настоящая? Очень красивая девочка", "Боже всемогущий".

Мы писали, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе.

Девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в дерзком мини дала полюбоваться собой под солнышком

А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила шальные игры в открытом платье с вырезами

Также Politeka сообщала, что Лекси Кай раскованно посветила достоинствами, перевязав их тонким платком



