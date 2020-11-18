Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя в максимально жарком образе
На фото красотка позировала с распущенными волосами и в майке. Лекси присела на корточки и руками сжала грудь, делая ее еще больше. Пышный бюст прямо выпирал из декольте, которое было удивительного размера. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Захвачено", - написала Лекси Кай под фото.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай во время фотосессии решила показать тело во всей красе.
Девушка решила примерить образ бунтарки. Она спустила платье-рубашку с плеч и показала бюст без малейшего смущения.
Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в дерзком мини дала полюбоваться собой под солнышком
А еще Politeka писала, что Лекси Кай устроила шальные игры в открытом платье с вырезами
Также Politeka сообщала, что Лекси Кай раскованно посветила достоинствами, перевязав их тонким платком