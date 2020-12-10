Навколо шоу "Танці з зірками» розгорівся новий скандал

Українці обурені результатами шоу, і впевнені, що їх підтасували. Глядачі просять організаторів вжити заходів. Дискусія розгорілася на сторінці проекту в «Instagram».

Українці пишуть, що логічною виглядала перемога в шоу Юлії Саніної, а не Санти Дімопулос. Глядачі вважають, що проект потребує деяких змін. Зокрема, не справедливим буде той факт, що брати участь може зірка, яка раніше займалася танцями, як це було у випадках з Сантою.

"Саніна повинна була виграти, а не гроші чоловіка Санти», «не фальсифікувати результати. І показувати, як проголосували глядачі. Можливо, тоді я знову буду дивитися, а так я цим сезоном, особливо фіналом, розчарована», «в парах не повинен бути учасник з танцювальним минулим», - пишуть в мережі.

Другим моментом, який повторив не один глядач, стала вимога прибрати з журі балерину Катерину Кухар. Багатьом не до вподоби її колючі репліки і жорстка критика учасників.

"Приберіть Кухар з журі", "наступний сезон без Кухар", "Терміново міняйте Кухар", - вимагають глядачі "Танців з зірками".

Можливо, творці проекту прислухаються до прохання глядачів, і Катерина Кухар більше не буде оцінювати танці учасників шоу.

Нагадаємо, грайливу Катерину Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Катерину Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши вбрання без білизни.

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер.