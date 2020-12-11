Бразильська модель Жизель Олівейра віртуозно продемонструвала свою божественну красу

Як передає Politeka.net, 27-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Гаряча брюнетка позувала на тлі білої стіни в зухвалій міні-спідниці синього кольору і темній блузі з ефектним декольте. Жизель покрутилася перед камерою в "найсмачніших" ракурсах, полоняючи виглядом своїх пружних ніжок, сідниць і бюста.

Дівчина зібрала волосся у високий пучок і доповнила лук ніжним золотим ланцюжком і невеликою сумкою, яку тримала в руках.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи фото знаменитості:

"Найкрасивіша дівчина 😍 🔥 🖤 🌹 "

"Яка ефектна жінка 💛"

"Приголомшуюча🔥🔥"

"Ооо дівчинка 😉 😍 "

"Класне плаття 🤩"

"🧡Мені дуже подобається, як ти виглядаєш!"

"Не могу насититися цією красою ❤️❤️❤️"

Нагадаємо, Олівейра почала свою модельну кар'єру в 2013 році, коли її найняла компанія Mc2 Models в Майамі. Дівчина переїхала в США практично без грошей, без знання англійської мови і без сім'ї. Її мати, яка виростила крім Жизель ще трьох дітей, залишилася в Бразилії, працюючи шкільним учителем.

У 2014 році Олівейра підписала контракт з модельним агентством IMG і переїхала в Нью-Йорк. У 2017 і 2018 роках брала участь в показі мод Victoria's Secret в Шанхаї.

Крім того, Жизель з'являлася в журналах Vogue Mexico, Vogue Brazil, Vogue India, Elle France, L'officiel India, Harper's Bazaar Kazakhstan та інших.

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