Бразильская модель Жизель Оливейра виртуозно продемонстрировала свою божественную красоту
Как передает Politeka.net, 27-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.
Горячая брюнетка позировала на фоне белой стены в дерзкой мини-юбке синего цвета и темной блузе с эффектным декольте. Жизель покрутилась перед камерой в самых "вкусных" ракурсах, пленяя видом своих упругих ножек, ягодиц и бюста.
Девушка собрала волосы в высокий пучок и дополнила лук нежной золотой цепочкой и небольшой сумкой, которую держала в руках.
Пользователи пришли в восторг, комментируя фото знаменитости:
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"Какая эффектная женщина 💛"
"Потрясающая🔥🔥🔥"
"Ооо девочка😉😍"
"Классное платье 🤩"
"🧡 Мне очень нравится, как ты выглядишь!"
"Не могу насытиться этой красотой ❤️❤️❤️"
Напомним, Оливейра начала свою модельную карьеру в 2013 году, когда ее наняла компания Mc2 Models в Майами. Девушка переехала в США практически без денег, без знания английского языка и без семьи. Ее мать, которая вырастила помимо Жизель еще троих детей, осталась в Бразилии, работая школьным учителем.
В 2014 году Оливейра подписала контракт с модельным агентством IMG и переехала в Нью-Йорк. В 2017 и 2018 годах участвовала в показе мод Victoria's Secret в Шанхае.
Кроме того, Жизель появлялась в журналах Vogue Mexico, Vogue Brazil, Vogue India, Elle France, L'Officiel India, Harper’s Bazaar Kazakhstan и других.
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