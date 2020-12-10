У наметах-ізоляторах для хворих коронавірусом бійців ЗСУ знайшли низку проблем

Так, намети не тільки не підготовлені для боротьби з пандемією за правилами, а й кадрового резерву військових медиків катастрофічно не вистачає.

Про це заявила волонтер Наталія Воронкова, показавши фото "карантинних" казарм і умов, в яких знаходяться військові, повідомляє Depo.ua.

Вона зазначила, що у Збройних силах фізично немає достатньої кількості житлових приміщень, які обігріваються, для окремих ізоляторів та місць проживання здорових людей.

Вона показала фото з Старичі Львівської області, які їй надіслав один з військових. На знімку видно, що ліжка стоять впритул один до одного. У цій же військовій частині на стінах в казармах є цвіль.



Військовослужбовці також розповіли жінці, що всі ходять в один душ, один туалет і одну їдальню, включаючи людей, які повертаються з відпустки і повинні пройти обсервацію.

Волонтер заявила, що "скинула інформацію вгору (керівництву)" і в той же день "всі командири в Старичах вже бігали і шукали людину, яка скинула мені цю фотографію". В результаті його звільнили нібито за станом здоров'я.

У зоні ООС ситуація ще складніша. Волонтер показала фото ізолятора, який за фактом є наметом з буржуйкою. Ізолятори більше нагадують загони для худоби, ніж намети для людей.

"Всередині намету, на мокрій землі – Будівельні піддони і на піддонах – розкладачки. Холод і сире повітря, сира земля, протяги. Звичайно, це непридатні умови для хворих COVID-19 із запаленням легенів", – зазначила волонтер.

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