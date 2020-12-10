В палатках-изоляторах для больных коронавирусом бойцов ВСУ обнаружили ряд проблем

Так, палатки не только не подготовлены для борьбы с пандемией по правилам, а и кадрового резерва военных медиков катастрофически не хватает.

Об этом заявила волонтер Наталья Воронкова, показав фото "карантинных" казарм и условий, в которых находятся военные, сообщает Depo.ua.

Она отметила, что в Вооруженных силах физически нет достаточного количества жилых помещений, которые обогреваются, для отдельных изоляторов и мест проживания здоровых людей.

Она показала фото из с.Старычи Львовской области, которые ей прислал один из военных. На снимке видно, что кровати стоят вплотную друг к другу. В этой же воинской части на стенах в казармах есть плесень.



Военнослужащие также рассказали женщине, что все ходят в один душ, один туалет и одну столовую, включая людей, которые возвращается из отпуска и должны пройти обсервацию.

Волонтер заявила, что "сбросила информацию вверх (руководству)" и в тот же день "все командиры в Старычах уже бегали и искали человека, который сбросил мне эту фотографию". В результате его уволили якобы по состоянию здоровья.

В зоне ООС ситуация еще более сложная. Волонтер показала фото изолятора, который по факту является палаткой с буржуйкой. Изоляторы больше напоминают загоны для скота, чем палатки для людей.

"Внутри палатки, на мокрой земле – строительные поддоны и на поддонах – раскладушки. Холод и сырой воздух, сырая земля, сквозняки. Конечно, это непригодные условия для больных COVID-19 с воспалением легких", – отметила волонтер.

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Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

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