Телеведучий Олександр Педан розкритикував репера Потапа, який вирішив співпрацювати з російською співачкою Ольгою Бузовою

У Олексія Потапенка (справжнє ім'я музиканта) є багато інших способів, як залучити нову аудиторію, пише Politeka.net. Про це Олександр Педан розповів під час інтерв'ю в YouTube-шоу "Мама, я блогер".

Телеведучий припустив, що Потап не бачить інших перспективних напрямків для розвитку, адже в Україні залишилося небагато топових артистів: Ольга Полякова, Monatik, Dorofeeva і Тіна Кароль, яка поки не бажає співпрацювати.

"Краще б тоді йшов на "Танці з зірками" танцювати, якщо Льоша хоче нову аудиторію. Я навіть не розумію, в чому тут його профіт?, - зазначив Олександр Педан.

Він звернув увагу, що через збройний конфлікт Потапу буде дуже складно працювати в дуеті з Олею Бузовою. Педан висловився категорично проти того, щоб російські артисти приїжджали в Україну і "забирали хліб в українців". Він підкреслив, що Бузову просто не пропустять через кордон.

"Їздити Потапу туди? Ну начебто не буде. Не збирався начебто працювати на Росію. Може, у нього щось змінилося в планах? Що йому це дасть? На фіга йому російський ринок, це знає тільки Льоша", - підсумував Педан в інтерв'ю.

Варто відзначити, що раніше плани Потапа записати спільний трек з Бузовою викликали бурхливий скандал в соціальних мережах. Репер не став терпіти і відповів хейтерам на своїй сторінці в "Instagram". Він похвалився своїм патріотизмом, козацьким прізвищем і ріднею, а також заявив, що українці все одно послухають новий трек:

"Пісня з Бузовою - це хітяра, і ви коли накотите, будете танцювати під неї. Ви і так слухаєте російське, я бачив статистику".

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