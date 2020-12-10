Телеведущий Александр Педан раскритиковал рэпера Потапа, который решил сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой

У Алексея Потапенко (настоящее имя музыканта) есть много других способов, как привлечь новую аудиторию, пишет Politeka.net. Об это Александр Педан рассказал во время интервью в YouTube-шоу "Мама, я блогер".

Телеведущий предположил, что Потап не видит других перспективных направлений для развития, ведь в Украине осталось немного топовых артистов: Ольга Полякова, Monatik, Dorofeeva и Тина Кароль, которая пока не желает сотрудничать.

"Лучше бы тогда шел на "Танцы со звездами" танцевать, если Леша хочет новую аудиторию. Я даже не понимаю, в чем здесь его профит?, - отметил Александр Педан.

Он обратил внимание, что из-за вооруженного конфликта Потапу будет очень сложно работать в дуэте с Олей Бузовой. Педан высказался категорически против того, чтобы российские артисты приезжали в Украину и "забирали хлеб у украинцев". Он подчеркнул, что Бузову попросту не пропустят через границу.

"Ездить Потапу туда? Ну вроде бы не будет. Не собирался вроде бы работать на Россию. Может, у него что-то поменялось в планах? Что ему это даст? На фига ему российский рынок, это знает только Леша", - подытожил Педан в интервью.

Стоит отметить, что ранее планы Потапа записать совместный трек с Бузовой вызвали бурный скандал в социальных сетях. Рэпер не стал терпеть и ответил хейтерам на своей странице в "Инстаграм". Он похвастался своим патриотизмом, казацкой фамилией и родней, а также заявил, что украинцы все равно послушают новый трек:

"Песня с Бузовой - это хитяра, и вы когда накатите, будете плясать под нее. Вы и так слушаете российское, я видел статистику".

Напомним, Потап избавился от одежды и впечатлил красотку из "ВИА Гры", Каменских пора ревновать: "Кайф, правда?"

Ранее Politeka писала, что Потап покаялся за скандал с клипом Нади Дорофеевой и тут же сорвался: "Таких долбодятлов..."

Как сообщала Politeka, Потап покаялся за скандал с клипом Нади Дорофеевой и тут же сорвался: "Таких долбодятлов..."