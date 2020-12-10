Головна героїня проекту «Холостячка» Ксенія Мішина зустрілася з батьками одного з фіналістів - Олексія Тригубенка
Як передає Рoliteka.net, нарізку коротких фрагментів зустрічі показали на сторінці телеканалу СТБ, де виходить програма.
Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі можна сказати, що зустріч часом була не дуже приємною.
"Як ви ставитеся до того, що у мене, наприклад, є дитина?» - запитала холостячка, сидячи за столом з Олексієм Тригубенко і його батьками.
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Далі показали фрагмент розмови батька учасника шоу з Мішиною.
«На першому місці буде його бізнес, його друзі, а на третьому місці – це Ви зі своєю дитиною...», - заявив він.
Можна здогадатися, що такі слова холостячку не обрадували.
"У родині чоловік головний, а жінка... її не видно", - додав батько Олексія Тригубенка.
З наближенням фіналу, пристрасті на проекті "Холостячка" розпалюються.
Як відомо, нещодавно стався гучний скандал на зйомках шоу – один з учасників зізнався, що його чекає дівчина поза проектом і на самі зйомки він прийшов як на «роботу». Проте Ксенія дала шанс Андрію Рибаку і залишила його на проекті. Рішення викликало ажіотаж в мережі.
Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".
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