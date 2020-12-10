Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина встретилась с родителями одного из финалистов - Алексея Тригубенко

Как передает Рoliteka.net, нарезку коротких фрагментов встречи показали на странице телеканала СТБ, где выходит программа.

Судя по кадрам, которые появились в Сети можно сказать, что встреча временами была не очень приятной.

«Как вы относитесь к тому, что у меня, например, есть ребенок?» - спросила холостячка, сидя за столом с Алексеем Тригубенко и его родителями.

Далее показали фрагмент разговора отца участника шоу с Мишиной.

«На первом месте будет его бизнес, его друзья, а на третьем месте – это вы со своим ребенком…», - заявил он.

Можно догадаться, что такие слова холостячку не обрадовали.

«В семье мужчина главный, а женщина… ее не видно», - добавил отец Алексея Тригубенко.

С приближением финала, страсти на проекте "Холостячка" накаляются.

Как известно, недавно произошел громкий скандал на съемках шоу – один из участников признался, что его ждёт девушка вне проекта и на сами съемки он пришёл как на «работу». Тем не менее Ксения дала шанс Андрею Рыбаку и оставила его на проекте. Решение вызвало ажиотаж в Сети.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.