В сети появляются всё новые интересные фотографии фаворитов проекта «Холостячка» с Ксенией Мишиной

Снимки размещают сами участники шоу, тем самым подогревая интерес к нашумевшему проекту, который выходит каждую пятницу на телеканале «СТБ», передает Politeka.net

В частности, один из фаворитов Мишиной 28-летний радиоведущий Андрей Рыбак показал совместный снимок со своим другом-шоуменом и еще одним участником проекта 33-летним Александром Эллертом.

Юмористы сидят за барной стойкой и о чем-то оживленно беседуют. Как известно мужчины дружат давно.

«Зачем вам Мишина? Вам и вдвоём хорошо!», «Голубки», «Лучшая пара на проекте»!



Обожаю эти комментарии! Ведь невозможно отделить дружбу от отношений, верно?! Как можно и дружить с кем-то, и любить кого-то?!Нереально!

(осторожно, сарказм! Не пораньтесь!)», - написал Рыбак на своей странице в Инстаграм.



Телеведущий отметил, что они с Эллертом дружат и любят друг друга и между ними нет зависти.



«Не мешайте дружбу и любовь! И всё у вас будет хорошо!», - резюмировал участник «Холостячки».

Обратим внимание, что седьмой выпуск проекта "Холостячка" покинул Евгений Ковтуненко.

В шоу остались трое участников: Алексей Тригубенко, Александр Эллерт и Андрей Рыбак.

Напомним, «холостячка» Мишина рассказала, в ком из участников шоу успела разочароваться

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