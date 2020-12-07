В сети появляются всё новые интересные фотографии фаворитов проекта «Холостячка» с Ксенией Мишиной
Снимки размещают сами участники шоу, тем самым подогревая интерес к нашумевшему проекту, который выходит каждую пятницу на телеканале «СТБ», передает Politeka.net
В частности, один из фаворитов Мишиной 28-летний радиоведущий Андрей Рыбак показал совместный снимок со своим другом-шоуменом и еще одним участником проекта 33-летним Александром Эллертом.
Юмористы сидят за барной стойкой и о чем-то оживленно беседуют. Как известно мужчины дружат давно.
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«Зачем вам Мишина? Вам и вдвоём хорошо!», «Голубки», «Лучшая пара на проекте»!
Обожаю эти комментарии! Ведь невозможно отделить дружбу от отношений, верно?! Как можно и дружить с кем-то, и любить кого-то?!Нереально!
(осторожно, сарказм! Не пораньтесь!)», - написал Рыбак на своей странице в Инстаграм.
Телеведущий отметил, что они с Эллертом дружат и любят друг друга и между ними нет зависти.
«Не мешайте дружбу и любовь! И всё у вас будет хорошо!», - резюмировал участник «Холостячки».
Обратим внимание, что седьмой выпуск проекта "Холостячка" покинул Евгений Ковтуненко.
В шоу остались трое участников: Алексей Тригубенко, Александр Эллерт и Андрей Рыбак.
Напомним, «холостячка» Мишина рассказала, в ком из участников шоу успела разочароваться
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