Мексиканська модель з журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега перевірила публіку на міцність "смачним" образом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала бекстейдж фотозйомки в пустелі.

Дівчина була в морквяно-червоному вбранні, верх якого, швидше, нагадував скручені атласні стрічки, а низ являв собою довгий шлейф, що здіймався на вітрі.

Нескромне декольте Кассандри викликало справжній фурор: гладенька тканина зрадницьки "підстрибнула", оголивши пружні принади. Здавалося, що ще трохи, і модель зовсім перейде межу пристойності, довівши публіку до повного екстазу. Однак, мабуть Сьєнега на це й розраховувала, хвалячись своїєю пишністю з близького ракурсу.

Фотосесія проходила в пустелі, на тлі вижарених під сонцем скель.

На одному з кадрів говориться:"якщо не змогла відправитися в Грецію на день народження, значить доставимо Грецію сюди". Пейзажі, звичайно, зовсім інші, як в квітучих країнах Середземномор'я, але, мабуть, поїздка на природу все ж пройшла для Кассандри вдало.

Раніше ми повідомляли, Сьенега захопила гарячими фото в нижній білизні. Брюнетка позувала в мереживних ліфчику і трусиках, вип'ятивши пружні сідниці - аж тремтіння проступає від видів.

Модель сперлася об перила, в результаті у неї з'явилася можливість показати свою фігуру ще більш ефектно. Злегка розпатлана Сьєнега спокусливо відстовбурчила накачані сідниці, кинувши пустотливий погляд через плече.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.