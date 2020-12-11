Мексиканская модель из журнала "Playboy" Кассандра Сьенега проверила публику на прочность "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала бэкстейдж фотосьемки в пустыне.

Девушка была в морковно-красном наряде, верх которого, скорее, напоминал скрученные атласные ленты, а низ представлял собой длинный шлейф, вздымавшийся на ветру.

Нескромное декольте Кассандры произвело настоящий фурор: гладенькая ткань предательски "подпрыгнула", обнажив упругие прелести. Казалось, что еще чуть-чуть, и модель вовсе перейдет границу приличия, доведя публику до полного экстаза. Однако, видимо Сьенега на это и рассчитывала, хвастаясь своим пышным великолепием с близкого ракурса.

Фотосессия проходила в пустыне, на фоне выжаренных под солнцем скал.

На одном из кадров говорится: "если не смогла отправиться в Грецию на день рождения, значит доставим Грецию сюда". Пейзажи, конечно, совсем другие, как в цветущих странах Средиземноморья, но, видимо, поездка на природу все же прошла для Кассандры удачно.

Ранее мы сообщали, Сьенега восхитила горячими фото в нижнем белье. Брюнетка позировала в кружевных лифчике и трусиках, выпятив упругие ягодицы - аж дрожь проступает от видов.

Модель облокотилась о перила, в результате у нее появилась возможность показать свою фигуру еще более эффектно. Слегка растрепанная Сьенега соблазнительно оттопырила накачанные ягодицы, кинув шаловливый взгляд через плечо.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.