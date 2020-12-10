Стало відомо, яке сьогодні свято, у кого іменини, що не можна робити і багато іншого

Як повідомляє Politeka.net, 11 грудня настав 345-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 20 днів. У народі вшановують пам'ять трьох святих - Василя, Стефана та Григорія.

Крім того, 11 грудня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день гір і Міжнародний день танго.

Яке свято 11 грудня за православним календарем

За народним календарем православна церква 11 грудня вшановує трьох святих - Василя, Стефана, Григорія. У цей день народ намагався передбачити погоду на майбутнє літо. Вважалося, якщо сухо і холодно 11 грудня, то літо буде спекотне, а якщо день теплий — холодним. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав вночі, то лежатиме, а якщо вдень - не затримається.

Крім того, 11 грудня називали Сойчин день. Якщо пташка прилетіла до вікна і почала кричати, то гряде щастя.

Яке міжнародне свято відзначають у світі 11 грудня

Тим часом у світі 11 грудня відзначається Міжнародний день гір, встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року (Резолюція A/RES/57/245).

Також в день народження аргентинського співака і кіноактора, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя відзначається Міжнародний день танго (International Day of Tango) - свято танцю, філософія якого укладена в протиборстві.



Хто відзначає День ангела

Своїх небесних покровителів шанують володарі наступних імен: Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати іменинників.

Що не можна робити 11 грудня

У цей день не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими. Не займайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя. У Сойкін день було прийнято гадати на долю, на любов, на удачу і фінанси, але гадати потрібно не на картах, а на кавовій гущі.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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