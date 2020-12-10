Стало известно, какой сегодня праздник, у кого именины, что нельзя делать и многое другое

Как сообщает Politeka.net, 11 декабря наступил 345-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 20 дней. В народе почитают память трех святых — Василия, Стефана и Григория.

Кроме того, 11 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день гор и Международный день танго.

Какой праздник 11 декабря по православному календарю

По народному календарю православная церковь 11 декабря чтит трех святых — Василия, Стефана, Григория. В этот день народ пытался предсказать погоду на будущее лето. Считалось, если сухо и холодно 11 декабря, то лето будет жаркое, а если день теплый — холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал ночью, то будет лежать, а если днем ​​- не задержится.

Кроме того, 11 декабря называли Сойчин день. Если птичка прилетела к окну и начала кричать, то грядет счастье.

Какой международный праздник отмечают в мире 11 декабря

Тем временем в мире 11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245).

Также в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя отмечается Международный день танго (International Day of Tango) — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.



Кто отмечает день ангела

Своих небесных покровителей чтят обладатели следующих имен: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Федор. Не забудьте поздравить именинников.

Что нельзя делать 11 декабря

В этот день нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье. В Сойкин день было принято гадать на судьбу, на любовь, на удачу и финансы, но гадать нужно не картах, а на кофейной гуще.

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