Українцям потрібно бути дуже обережними

Погода порадує українців на День святого Миколая, вона буде по-справжньому зимовою

Погода на День святого Миколая, 19 грудня, буде по-справжньому зимовою. В Україні вдарять морози, а також сильно сніжитиме. Правда деякі синоптики не згодні з таким прогнозом.

Так, синоптик Вазіра Мартазінова зазначила в розмові з журналістами Обозревателя, що розроблена погодна модель показала ймовірність істотного похолодання 18-22 грудня.

Вона уточнила, що 20 грудня мають піти остаточні зимові процеси, але додала - точні температурні показники поки розрахувати неможливо.

Тим часом, народний синоптик Володимир Деркач вважає, що на Миколу погода буде невластиво теплою для зимового періоду і безсніжною.

"У грудні ми взагалі не очікуємо сильних морозів. На Миколая вночі можлива мінусова температура, але вдень буде плюс", – спрогнозував він.

Нагадаємо, що раніше синоптик Леонід Горбань прогнозував протягом 18-19 грудня, що Україну засипле снігом. Він навіть трохи полежить на вулицях, адже морози не спадатимуть.

Хоча найбільший сніговий покрив синоптики обіцяють все – таки перед святом-15 грудня. До слова, зимова погода, яка накриє Україну на Миколая, протримається до кінця грудня - тому українців чекає Зимова казка.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

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