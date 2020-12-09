Украинцам нужно быть очень осторожными

Погода порадует украинцев на День святого Николая, она будет по-настоящему зимней

Погода на День святого Николая, 19 декабря, будет по-настоящему зимней. В Украине ударят морозы, а также сильно будет снежить. Правда некоторые синоптики не согласны с таким прогнозом.

Так, синоптик Вазира Мартазинова отметила в разговоре с журналистами Обозревателя, что разработанная погодная модель показала вероятность существенного похолодания 18-22 декабря.

Она уточнила, что 20 декабря должны пойти окончательные зимние процессы, но добавила - точные температурные показатели пока рассчитать невозможно.

Тем временем, народный синоптик Владимир Деркач полагает, что на Николая погода будет несвойственно теплой для зимнего периода и бесснежной.

"В декабре мы вообще не ожидаем сильных морозов. На Николая ночью возможна минусовая температура, но днем будет плюс", – спрогнозировал он.

Напомним, что раньше синоптик Леонид Горбань прогнозировал в течение 18 – 19 декабря, что Украину засыпет снегом. Он даже немного полежит на улицах, ведь морозы не будут спадать.

Хотя самый большой снежный покров синоптики обещают все-таки перед праздником – 15 декабря. К слову, зимняя погода, которая накроет Украину на Николая, продержится до конца декабря - поэтому украинцев ожидает зимняя сказка.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".