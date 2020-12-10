Вид ззаду навіть краще, ніж спереду

Телеведуча Леся Нікітюк змусила публіку охнути своїм відвертим образом

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подружкою.

Нікітюк вирядилася в ультракоротку сукню чорно-золотистого кольору і червоні чобітки на високих підборах. "Тісна" тканина ледве-ледве прикрила її пружні сідниці (краще і не думати, що станеться, якщо Леся випадково нагнеться).

На одному з фото довгонога Нікітюк все-таки блиснула тим, що у неї під спідницею - спасибі фотографу, який зняв красунь звідкись знизу.

У підписі задоволена Леся нагадала публіці про День Андрія -13 грудня, коли незаміжнім дівчатам можна гадати на судженого.

"Свято Андрія через 2 дні!!! Чи готові гадати дівчатка??? Все одно не збудеться🤣 🤣 🤣", - йдеться в підписі.

Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене, а деякі порадили телеведучій податися в наступні "Холостячки", щоб знайти свою любов.

"Я завжди так гадаю: якщо щось хороше випало, значить збудеться, а якщо погане, то всі ці ворожіння - повна маячня 😂 😂 "

"На 3 фото у тої тьоті шось із каблуком 🙈 😂 "

"Ух дівчата, ви 🔥 😍 💗 "

"Леся йди на другий сезон Холостячки😉"

"Потрібно гадати на піснях Алегрової і Михайла Поплавського. Точно збудеться"

"Красуні на всю голову"

"Я загадала собі такі ноги, як у вас Леся🔥. Просто ❤️"

"Леся ви неймовірно красива !!! Така фігурка нереально! На підборах просто королева! ❤️"



"Ох...ці ноги!😍😍❤"

"Вигляд ззаду, навіть краще, ніж спереду)))"

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.