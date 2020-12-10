Телеведуча Леся Нікітюк змусила публіку охнути своїм відвертим образом
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подружкою.
Нікітюк вирядилася в ультракоротку сукню чорно-золотистого кольору і червоні чобітки на високих підборах. "Тісна" тканина ледве-ледве прикрила її пружні сідниці (краще і не думати, що станеться, якщо Леся випадково нагнеться).
На одному з фото довгонога Нікітюк все-таки блиснула тим, що у неї під спідницею - спасибі фотографу, який зняв красунь звідкись знизу.
У підписі задоволена Леся нагадала публіці про День Андрія -13 грудня, коли незаміжнім дівчатам можна гадати на судженого.
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"Свято Андрія через 2 дні!!! Чи готові гадати дівчатка??? Все одно не збудеться🤣 🤣 🤣", - йдеться в підписі.
Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене, а деякі порадили телеведучій податися в наступні "Холостячки", щоб знайти свою любов.
"Я завжди так гадаю: якщо щось хороше випало, значить збудеться, а якщо погане, то всі ці ворожіння - повна маячня 😂 😂 "
"На 3 фото у тої тьоті шось із каблуком 🙈 😂 "
"Ух дівчата, ви 🔥 😍 💗 "
"Леся йди на другий сезон Холостячки😉"
"Потрібно гадати на піснях Алегрової і Михайла Поплавського. Точно збудеться"
"Красуні на всю голову"
"Я загадала собі такі ноги, як у вас Леся🔥. Просто ❤️"
"Леся ви неймовірно красива !!! Така фігурка нереально! На підборах просто королева! ❤️"
"Ох...ці ноги!😍😍❤"
"Вигляд ззаду, навіть краще, ніж спереду)))"
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.