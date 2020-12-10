Доктор Євген Комаровський розповів, коли втрата нюху може бути смертельно небезпечною

Як передає Рoliteka.net, відповідне відео було опубліковано на Youtube-каналі лікаря.

Доктор нагадав, що на сьогодні вже абсолютно однозначно відомо, що одним із симптомів китайського вірусу є різка втрата нюху або дуже сильне його погіршення і часто втрата здатності розрізняти смак.

При цьому Комаровський зазначив, що година втрата нюху може бути єдиним симптомом вірусу, тому, якщо таке сталося, краще відразу пройти здати тест.

«З урахуванням того, що зараз величезна кількість народу не сприймає запахи, один дуже важливий лайфхак. Хлопці, є дві ситуації, коли відсутність нюху реально загрожує нашому життю. Перша ситуація пов'язана з тим, що за допомогою нюху ми визначаємо якість продуктів. Оскільки ви поняття зараз не маєте, смердить або не смердить ця їжа, то я вас дуже прошу, уважно вивчайте терміни придатності і зайвий раз дивіться на упаковку", - підкреслив лікар.

Комаровський також звернув увагу ще на один важливий момент.

"Оскільки у вас немає нюху, ви не можете відчувати запах диму і запах газу. Тому зараз, коли опалювальний сезон, датчики диму, датчики газу – це дуже-дуже важливо. Будь ласка, зверніть на це увагу", - звернувся лікар до тих, хто переносить захворювання.

Також Комаровський підкреслив, що ніяких доказових методів прискорити повернення нюху - немає. У той же час важливо підтримувати нормальне функціонування слизової: зволожувати, спати в чистих приміщеннях, де невисока температура (близько +20 градусів).

Нагадаємо, Євген Комаровський: "Максимальна заразність починається за два дні до появи перших симптомів".

Як повідомляла Politeka, доктор Євген Комаровський про катастрофічну нестачу вакцини від грипу.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський роз'яснив, які родимки небезпечні і що робити.