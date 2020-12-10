Доктор Евгений Комаровский рассказал, когда потеря обоняния может быть смертельно опасной

Как передает Рoliteka.net, соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале врача.

Доктор напомнил, что на сегодня уже абсолютно однозначно известно, что одним из симптомов китайского вируса является резкая потеря обоняния или очень сильное его ухудшение и часто потеря способности различать вкус.

При этом Комаровский отметил, что час потеря обоняния может быть единственным симптомом вируса, поэтому, если такое произошло, лучше сразу пройти сдать тест.

«С учетом того, что сейчас огромное количество народу не воспринимает запахи, один очень важный лайфхак. Ребята, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы определяем качество продуктов. Поскольку вы понятия сейчас не имеете, воняет или не воняет эта еда, то я вас очень прошу, внимательно изучайте сроки годности и лишний раз смотрите на упаковку», - подчеркнул врач.

Комаровский также обратил внимание еще на один важный момент.

«Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа. Поэтому сейчас, когда отопительный сезон, датчики дыма, датчики газа – это очень-очень важно. Пожалуйста, обратите на это внимание», - обратился врач к тем, кто переносит заболевание.

Также Комаровский подчеркнул, что никаких доказательных методов ускорить возвращение обоняния - нет. В то же время важно поддерживать нормальное функционирование слизистой: увлажнять, спать в чистых помещениях, где невысокая температура (около +20 градусов).

Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".

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