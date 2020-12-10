Після розлучення українська співачка Аліна Гросу може стати учасницею шоу "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, кандидатуру молодої артистки вже розглядають у соціальній мережі "Instagram". На одній з фанатських сторінок, присвячених проекту, з'явилося фото Аліни Гросу в білій весільній сукні.

Позуючи на камеру, зірка спустила бретельки і максимально розкрила декольте, дозволивши милуватися своїм розкішним бюстом. Образ дівчини довершила пишна кучерява зачіска з распущенними локонами і безневинна посмішка.

"Друзі, хотілося б вам бачити Аліну Гросу в другому сезоні шоу "Холостячка"?",- поцікавилися автори публікації. Користувачі соцмережі розділилися в думках і навіть назвали інших кандидаток в коментарях:

"Пару місяців як розлучилася і вже знову готова на рушник стати ?? 🤣 🤣 🤣 капець просто"; "пропонуйте більш цікавих "холостячок" (більш популярних, і улюблених українцями); "що пластика не допомагає!? Ні!!"; "Так, вона заслуговує щастя)"; "так, і вона до речі вже незаміжня. Хочу бачити"; " Господи, відведи, помилуй, заступи!!!!"; "Нічого живого в ній немає!!!"; "Можливо, але я б не дивилася"; "вона це шоу не потягне мізками"; "Ні, не цікава як «холостячка». Та й як особистість не цікава"; " вона що розлучилася?Хотим хочемо Лесю Нікітюк"; "У нас і своїх холостячок вистачає, запросіть краще Олену Філонову, вона неординарна особистість, буде цікаво дивитися".

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