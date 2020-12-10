После развода украинская певица Алина Гросу может стать участницей шоу "Холостячка"

Как сообщает Politeka.net, кандидатуру молодой артистки уже рассматривают в социальной сети "Инстаграм". На одной из фанатских страниц, посвященных проекту, появилось фото Алины Гросу в белом свадебном платье.

Позируя на камеру, звезда спустила бретельки и максимально раскрыла декольте, позволив любоваться своим роскошным бюстом. Образ девушки довершила пышная вьющаяся прическа с распущенными локонами и невинная улыбка.

"Друзья, хотелось бы вам видеть Алину Гросу во втором сезоне шоу "Холостячка"?", - поинтересовались авторы публикации. Пользователи соцсети разделились во мнениях и даже назвали других кандидаток в комментариях:

"Пару месяцев как развелась и уже снова готова на полотенце стать ?? 🤣🤣🤣 капец просто"; "Предлагайте более интересных "холостячек" (более популярных, и любимых украинцами); "Что пластика не помогает!? Нет!!"; "Да, она заслуживает счастья )"; "Да, и она кстати уже не замужем. Хочу видеть"; "Господи, отведи, помилуй, заступи!!!!"; "Ничего живого в ней нет!!!"; "Возможно, но я бы не смотрела"; "Она это шоу не потянет мозгами"; "Нет, не интересна как «холостячка». Да и как личность не интересна"; "Она что развелась?😄😄 Хотим Лесю Никитюк"; "У нас и своих холостячек хватает, пригласите лучше Елену Филонову, она неординарная личность, будет интересно смотреть".

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