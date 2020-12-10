Клієнти дивуються, чому ПриватБанк в односторонньому порядку відмовляється далі співпрацювати з українцями
Про новий кричущий випадок розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін.
За його словами, договір на обслуговування був розірваний після того, як клієнту перевипустили нову карту.
Більш того, на рахунках у нього залишалося майже 1300 гривень, але він не може домогтися від ПриватБанку повернення коштів.
"Холостячка" Ксенія Мішина в нескромному боді показала свої "активи": "Можна обпектися"
"Холостячка" Ксенія Мішина віддала своє серце симпатичному брюнету, фото: "єдиний чоловік, який її гідний"
Скандальна Фреймут показала рідкісні кадри з підрослим сином, якого зазвичай приховує: "У вітальні вранці..."
Не вдалося врятувати: 24 харків'янина пішли з життя до приїзду швидкої, моторошні деталі
"Я писав заявку, що їх перевели на мій рахунок в іншому банку. У банку відповіли, що раз у вас є договору по розстрочці, ці гроші знімемо в рахунок оплати розстрочки. У підсумку, по розстрочках плачу сам, за реквізитами, а гроші з карти не віддають", - заявив чоловік і додав, що подав заявку на закриття розстрочки, оскільки там залишився такий же розмір платежу, як і залишок на карті.
Однак, його заявку в ПриватБанку все ще не розглянули.
"Зараз знову пишу на підтримку, але там сидять школярі які нічого не розуміють, переключать туди сюди, питання не вирішують", - емоційно резюмував клієнт у своїй скарзі.
"Добрий день! Вибачаємось, що після звернення в наш чат у вас залишився неприємний осад. Нами було проаналізовано ваше звернення в підтримку для покращення якості обслуговування в майбутньому. Вже розглядаємо ваше питання. По результату вам зателефонуємо. З повагою, ПриватБанк", - відповів на скаргу представник Державного банку.
Нагадавши, з рахунків у "Приватбанку" списуються "зайві" суми, клієнти в подиві
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк змінив правила переказів, українців попередили
Також Politeka писала, що подвійне списання грошей з рахунків у Приватбанку, українці у відчаї