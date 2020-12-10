Клієнти дивуються, чому ПриватБанк в односторонньому порядку відмовляється далі співпрацювати з українцями

Про новий кричущий випадок розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

За його словами, договір на обслуговування був розірваний після того, як клієнту перевипустили нову карту.

ПриватБанк

Більш того, на рахунках у нього залишалося майже 1300 гривень, але він не може домогтися від ПриватБанку повернення коштів.

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"Я писав заявку, що їх перевели на мій рахунок в іншому банку. У банку відповіли, що раз у вас є договору по розстрочці, ці гроші знімемо в рахунок оплати розстрочки. У підсумку, по розстрочках плачу сам, за реквізитами, а гроші з карти не віддають", - заявив чоловік і додав, що подав заявку на закриття розстрочки, оскільки там залишився такий же розмір платежу, як і залишок на карті.

Однак, його заявку в ПриватБанку все ще не розглянули.

"Зараз знову пишу на підтримку, але там сидять школярі які нічого не розуміють, переключать туди сюди, питання не вирішують", - емоційно резюмував клієнт у своїй скарзі.

"Добрий день! Вибачаємось, що після звернення в наш чат у вас залишився неприємний осад. Нами було проаналізовано ваше звернення в підтримку для покращення якості обслуговування в майбутньому. Вже розглядаємо ваше питання. По результату вам зателефонуємо. З повагою, ПриватБанк", - відповів на скаргу представник Державного банку.

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