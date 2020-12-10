Клиенты недоумевают, почему ПриватБанк в одностороннем порядке отказывается дальше сотрудничать с украинцами
О новом вопиющем случае рассказал недовольный клиент на портале Минфин.
По его словам, договор на обслуживание был разорван после того, как клиенту перевыпустили новую карту.
Более того, на счетах у него оставалось почти 1300 гривен, но он не может добиться от ПриватБанка возврата средств.
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"Я писал заявку, что их перевели на мой счет в другом банке. В банке ответили, что раз у вас есть договора по рассрочке, эти деньги снимем в счет оплаты рассрочки. В итоге, по рассрочкам плачу сам, по реквизитам, а деньги с карты не отдают", - заявил мужчина и добавил, что подал заявку на закрытие рассрочки, поскольку там остался такой же размер платежа, как и остаток на карте.
Однако, его заявку в ПриватБанке все еще не рассмотрели.
"Сейчас опять пишу в поддержку, но там сидят школьники которые ничего не понимают, переключют туда сюда, вопрос не решают", - эмоционально резюмировал клиент в своей жалобе.
"Добрый день! Извиняемся, что после обращения в наш чат у вас остался неприятный осадок. Нами было проанализировано ваше обращение в поддержку для улучшения качества обслуживания в будущем. Уже рассматриваем ваш вопрос. По результату вам позвоним. С уважением, ПриватБанк", - ответил на жалобу представитель государственного банка.
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