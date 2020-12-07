Клиентка недоумевает, почему ПриватБанк до последнего не сообщает о дополнительных комиссиях при транзакциях

Об этом она пожаловалась в своем отзыве, который был опубликован на Минфине.

По словам девушки, она заказывала в интернете товар на сумму в 740 гривен.

Оплата прошла через GPay, к которому привязана карта ПриватБанка. В самом приложении Приват24 пришло подтверждение о проведении транзакции на 740 гривен, но главный "сюрприз" заключался в другом.

Позже девушка, просматривая баланс в приложении, заметила, что после оплаты с ее карты снялось не 740, а 769,6 грн.

"Написала в службу поддержки там сказали, что сайт сделал этот платеж как 2р2 и поэтому комиссия. Я не против комиссий и подобных вещей, но когда это делается открыто. Мне пришло подтверждение суммы в 740 грн. Без указания каких-либо комиссий! Таким образом Приват втихоря снял деньги с карты без каких либо предупреждений о комиссиях или типе платежа, т.е. не было возможности изменить карту для платежа или отказаться от платежа", - возмущается клиентка.

"Информация по тарифам является публичной и доступна на официальном сайте. Такое возможно, если сайт, на котором вы делали платеж, изменил настройки в проведении платежей и выдавал p2p-платеж с карты на карту, как обычную покупку товаров. Платеж на карту любого банка Украины через сервисы других банков: 0,5% (min 5 грн) из собственных средств, или 4% с кредитных средств", - оправдался сотрудник банка и объяснил, почему ПриватБанк списал такую комиссию, не предупредив.

"Почему тогда когда я совершая платеж непосредственнов Приват24, то банк предупреждает о комиссиях?! и даеж более того пишет сумму комиссии. И в конце концов, я подтвердила сумму платежа 740 грн., а списало больше. даже без простого предупреждения, что может быть комиссия!", - продолжила девушка жаловаться в комментариях под ответом представителя ПриватБанка.

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