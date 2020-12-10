Вірус продовжує вирувати в Україні і багато хто з інфікованих потребує госпіталізації
У МОЗ вже є чіткі протоколи лікування пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також з важким перебігом хвороби. Зараз швидка обирає хворих, яким потрібна допомога в першу чергу, тому спочатку виїжджає на виклик до українців з певними симптомами.
Про це розповіла головний лікар Київської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан у бесіді з журналістами видання "Главком".
Так, за протоколами МОЗ в першу чергу в лікарню потрібно забирати тих хворих, у яких є задишка, низька сатурація і супутні захворювання.
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Вона також додала, що за протоколами МОЗ госпіталізація пацієнтів з підозрою або вже з підтвердженим діагнозом коронавірусу відбувається за медичними показаннями, а саме:
- Прискорене дихання менше 10, або більше 30 дихальних рухів в хвилину.
- Сатурація нижче 92%
- Порушення свідомості
- Наявність супутніх патологій (серцево-судинні захворювання, діабет, ниркова недостатність та інші)
Нагадаємо, що станом на четвер, 10 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 69,2 млн осіб. За минулий день виявлено 643 472 нових інфікованих.
Усього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 47,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 225 тис., Бразилії – 54 тис. та Індії – 26 тис.
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