Вірус продовжує вирувати в Україні і багато хто з інфікованих потребує госпіталізації

У МОЗ вже є чіткі протоколи лікування пацієнтів з легкою формою коронавірусу, а також з важким перебігом хвороби. Зараз швидка обирає хворих, яким потрібна допомога в першу чергу, тому спочатку виїжджає на виклик до українців з певними симптомами.

Про це розповіла головний лікар Київської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан у бесіді з журналістами видання "Главком".

Так, за протоколами МОЗ в першу чергу в лікарню потрібно забирати тих хворих, у яких є задишка, низька сатурація і супутні захворювання.

Вона також додала, що за протоколами МОЗ госпіталізація пацієнтів з підозрою або вже з підтвердженим діагнозом коронавірусу відбувається за медичними показаннями, а саме:

Прискорене дихання менше 10, або більше 30 дихальних рухів в хвилину.

Сатурація нижче 92%

Порушення свідомості

Наявність супутніх патологій (серцево-судинні захворювання, діабет, ниркова недостатність та інші)

Нагадаємо, що станом на четвер, 10 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 69,2 млн осіб. За минулий день виявлено 643 472 нових інфікованих.

Усього від хвороби померли 1,5 млн пацієнтів, а одужали – 47,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 225 тис., Бразилії – 54 тис. та Індії – 26 тис.

Нагадаємо, у лікарні Чернігова склалася катастрофічна ситуація з вірусом.



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