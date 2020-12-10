Вирус продолжает бушевать в Украине и многие из инфицированных нуждается в госпитализации
В Минздраве уже есть четкие протоколы лечения пациентов с легкой формой коронавируса, а также с тяжелым течением болезни. Сейчас скорая выбирает больных, которым помощь нужна в первую очередь. Поэтому сначала выезжает на вызов к украинцам с определенными симптомами.
Об этом рассказала главный врач Киевской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан в беседе с журналистами издания "Главком".
Так, по протоколам МОЗ в первую очередь в больницу нужно забирать тех больных, у которых есть одышка, низкая сатурация и сопутствующие заболевания.
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Она также добавила, что по протоколам Минздрава госпитализация пациентов с подозрением или уже с подтвержденным диагнозом коронавируса происходит по медицинским показаниям, а именно:
- Ускоренное дыхание менее 10, или более 30 дыхательных движений в минуту.
- Сатурация ниже 92%
- Нарушение сознания
- Наличие сопутствующих патологий (Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, почечная недостаточность и другие)
Напомним, что по состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,2 млн человек. За минувший день выявлено 643 472 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 47,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 225 тыс., Бразилии – 54 тыс. и Индии – 26 тыс.
Напомним, в больнице Чернигова сложилась катастрофическая ситуация с вирусом.
Как сообщала Politeka, в селе Нехаевка Черниговской области местные жители остались без врачебной помощи.
Также Politeka писала, что врачебная ошибка стоила украинке здоровья, видео.