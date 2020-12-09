Життя Ольги Одарченко кардинально змінилося чотири роки тому

Так, жительці Чернігова Ользі Одарченко діагностували рак, але на восьмий день після операції з'ясувалося, що онко і не було. Тепер жінка бореться з наслідками непотрібного хірургічного втручання, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Ніхто з медиків навіть не вибачився. Їй тоді було 37 років і вона повернулася до колишнього життя. Але через рік її права рука почала опухати. Так як нічого не боліло, жінка не зверталася до лікарів, а ще через рік різниця в розмірах рук досягла 5 сантиметрів. Виявилося, це лімфодема.

Тоді Ольга дізналася, що крім уявної пухлини та частини тіла - грудей, їй вирізали ще 10 здорових лімфовузлів. Доктор онколог нічого про це їй не сказав.

"Тобі пощастило, у тебе не було раку", сказав мені лікар. Я запитала його, а навіщо ж мені тоді зробили операцію? Лікар відповів, що просто це було схоже на рак", - згадує Ольга.

Ольгу оперував хірург Олександр Заїка, він каже, що вирізав Ользі лімфовузли, бо так тоді вони практикували. Експрес-аналіз під час операції не робив, тому що повірив цитології. І пухлину руками намацував, а Ольга просто потрапила в статистику помилкових діагнозів.

Тим часом у Національному інституті раку зразки Ольги Одарченко вивчали у двох лабораторіях. У матеріалах, які вирізали під час операції, раку не було.

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