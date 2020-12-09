Вырезали то, чего не было

Жизнь Ольги Одарченко кардинально изменилась четыре года назад

Так, жительнице Чернигова Ольге Одарченко диагностировали рак, но на восьмой день после операции выяснилось, что онко и не было. Теперь женщина борется с последствиями ненужного хирургического вмешательства, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Никто из медиков даже не извинился. Ей тогда было 37 лет и она вернулась к прежней жизни. Но через год ее правая рука начала опухать. Так как ничего не болело, женщина не обращалась к врачам, а еще через год разница в размерах рук достигла 5 сантиметров. Оказалось, это лимфодема.

Тогда Ольга узнала, что кроме мнимой опухоли и части тела - груди, ей вырезали еще 10 здоровых лимфоузлов. Доктор онколог ничего об этом ей не сказал.

"Тебе повезло, у тебя не было рака", сказал мне врач. Я спросила его, а зачем же мне тогда сделали операцию? Доктор ответил, что просто это было похоже на рак", - вспоминает Ольга.

Ольгу оперировал хирург Александр Заика, он говорит, что вырезад Ольге лимфоузлы, потому что так тогда они практиковали. Экспресс-анализ во время операции не делал, потому что поверил цитологии. И опухоль руками нащупывал, а Ольга просто попала в статистику ошибочных диагнозов.

Тем временем в Национальном институте рака образцы Ольги Одарченко изучали в двух лабораториях. В материалах, которые вырезали во время операции, рака не было.

Напомним, в больнице Чернигова сложилась катастрофическая ситуация.



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