Українських пенсіонерів чекає нове підвищення виплат вже на початку 2021 року

Як стало відомо Politeka.net, надбавку отримають громадяни віком 65 років і старше. Міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла подробиці в ефірі телеканалу"Україна 24".

За її словами, перше підвищення пенсій наступного року буде вже з 1 січня. Отримувати більше грошей зможуть тільки ті, хто накопичив достатньо трудового стажу.

"Воно стосуватиметься пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і у яких стаж 30 років у жінок і 35 у чоловіків", - підкреслила Марина Лазебна.

Після перерахунку українцям з достатньою кількістю стажу почнуть виплачувати на 400 гривень більше. Крім того, в 2021 році збираються підняти виплати і іншим категоріям пенсіонерів.

"Якщо сьогодні у когось пенсія дві тисячі гривень, то з січня вона підвищиться до 2400 гривень", - зазначила Марина Лазебна. - "Далі ми сподіваємося, що приймемо індексацію, вона запланована, на Червень є додаткова програма підвищення пенсій тим пенсіонерам, кому виповнилося 85 років".

Тим часом у Верховній Раді вже розглянули в першому читанні закон про підвищення пенсій для українських військових, хоча Кабмін не підтримав ініціативу. Згідно з проектом, максимальна пенсія військовослужбовців у відставці зросте до 90% від грошового забезпечення на посадах. Автори підкреслюють, що зараз виплачують тільки 70%, така частка діє з 2016 року і створює нерівні умови виплат серед відставних військових різного віку.

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