Украинских пенсионеров ждет новое повышение выплат уже вначале 2021 года

Как стало известно Politeka.net, прибавку получат граждане возрастом 65 лет и старше. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала подробности в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, первое повышение пенсий в следующем году будет уже с 1 января. Получать больше денег смогут только те, кто накопил достаточно трудового стажа.

"Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин", - подчеркнула Марина Лазебная.

После перерасчета украинцам с достаточным количеством стажа начнут выплачивать на 400 гривен больше. Кроме того, в 2021 году собираются поднять выплаты и другим категориям пенсионеров.

«Если сегодня у кого-то пенсия две тысячи гривен, то с января она повысится до 2400 гривен", - отметила Марина Лазебная. - "Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет".

Тем временем в Верховной Раде уже рассмотрели в первом чтении закон о повышении пенсий для украинскхи военных, хотя Кабмин не поддержал инициативу. Согласно проекту, максимальная пенсия военнослужащих в отставке вырастет до 90% от денежного обеспечения на должностях. Авторы подчеркивают, что сейчас выплачивают только 70%, такая доля действует с 2016 года и создает неравные условия выплат среди отставных военных разного возраста.

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