Стало відомо чи буде Україна використовувати від коронавірусу російську вакцину, яка все ще не пройшла всі випробування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв'ю для УП нагадав, що препарат з Росії все ще не пройшов третю стадію клінічних випробувань.

Через це російська вакцина не може бути використана в Україні, навіть якщо не враховувати всі геополітичні моменти. Тобто питання про це закрите.

"Що стосується російської вакцини, навіть якщо не враховувати геополітичні моменти, то вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні, так само як в розвинених країнах", - підкреслив Шмигаль.

За словами прем'єра, третя - це найбільш масова стадія, що демонструє всі ризики, загрози, які може нести в собі препарат. Тому "сьогодні мова про закупівлю російської вакцини не йде", пояснив він.

Нагадаємо, що вакцина "Супутник V" створена Національним дослідницьким центром епідеміології і мікробіології імені М.Ф. Гамалії МОЗ РФ зареєстрована в Росії 11 серпня. Вона стала першою в світі, хоча її клінічні випробування тривають досі і вона не показала ефективності.

Більш того, днями в Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Супутник V".

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