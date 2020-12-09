Зараз українцям треба користуватися перевіреними методами-дотримуватися соціальної дистанції і носити маски

Поки Україні краще не поспішати з масовою вакцинацією від коронавірусу, а варто поспостерігати за її результатами в інших країнах.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" лікар з Ізраїлю Борис Бриль. Оскільки його насторожує факт, що одночасно кілька компаній випустили вакцину.

"Щодо щеплення вакцинами-чесно, я б трохи продовжив спостереження, подивився на групі людей, а потім, якщо все добре, то ввів би (вакцинацію - ред.). Тому що, дивіться, раптом в один місяць всі компанії розробили вакцину. Для мене це дивно. Тому що зараз це все робиться швидкими методами-для чого? Щоб убезпечити людей. Я б все ж людям більше порекомендував соціальну дистанцію і маски", - зазначив він.



При цьому він додав, що першими доречно прищеплювати людей з ризик-факторами - це медпрацівники, люди з підвищеним тиском, діабетом тощо.

Нагадаємо, що виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін назвав терміни широкого доступу до вакцини від коронавірусу в Україні. Вона з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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