Сейчас украинцам надо пользоваться проверенными методами - соблюдать социальную дистанцию и носить маски

Пока Украине лучше не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса, а стоит понаблюдать за ее результатами в других странах.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" врач из Израиля Борис Бриль. Поскольку его настораживает факт, что одновременно несколько компаний выпустили вакцину.

"Относительно прививки вакцинами - честно, я бы немного продолжил наблюдение, посмотрел на группе людей, а потом, если все хорошо, то ввел бы (вакцинацию - ред.). Потому что, смотрите, вдруг в один месяц все компании разработали вакцину. Для меня это странно Потому что сейчас это все делается быстрыми методами - для чего? Чтобы обезопасить людей. Я бы все же людям больше порекомендовал социальную дистанцию и маски.", - отметил он.



При этом он добавил, что первыми уместно прививать людей с риск-факторами - это медработники, люди с повышенным давлением, диабетом и тому подобное.

Напомним, что исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин назвал сроки широкого доступа к вакцине от коронавируса в Украине. Она появится в аптеках не раньше осени 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить.