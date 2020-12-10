Стало известно будет ли Украина использовать от коронавируса российскую вакцину, которая все еще не прошла все испытания

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью для УП напомнил, что препарат из России все еще не прошел третью стадию клинических испытаний.

Из-за этого российская вакцина не может быть использована в Украине, даже если не учитывать все геополитические моменты. То есть вопрос об этом закрыт.

"Что касается российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине, так же как в развитых странах", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, третья – это наиболее массовая стадия, демонстрирующая все риски, угрозы, которые может нести в себе препарат. Поэтому "сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", пояснил он.

Напомним, что вакцина "Супутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени М.Ф.Гамалии МЗ РФ зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первой в мире, хотя ее клинические испытания продолжаются до сих пор и она не показала эфективности.

Более того, на днях в России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

Напомним, врач посоветовал украинцам не спешить с прививкой от вируса, в чем причина.

Как сообщала Politeka, вакцина от вируса вскоре появится в Украине, врач назвала первых счастливчиков.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о массовой вакцинации, какие лекарства собираются закупить.