Курс валют в Україні 11 грудня пограє на нервах, гривня після тривалого наступу "відкотиться"

Таким є прогноз фахівців з нацрегулятора, розповідає Politeka.

Наприклад, стодоларовий "вічнозелений" сьогодні подорожчає на кілька пунктів, а саме – на 3,44 гривні. До середини минулого дня "бакс" піднявся на 3,72 гривні, але національній валюті вдалося трохи йому»збити пиху".

Євро також не залишиться "позіхати" осторонь, піднявши свої позиції на 3,66 пункту.

Курс валют в Україні 11 грудня буде таким:

100 доларів-2807,5 грн;

100 євро - 3399,46 грн.

Трохи затримається на висоті й російський «дерев'яний». За десятибанкнотую купюру потрібно віддати всього 3,8078 грн. Хоча до цього кремлівська валюта трохи подорожчала.

До цього ми розповідали, що з перших днів грудня бензин та інше паливо для автомобілів почало стрімко дорожчати.

Якщо в листопаді ціни на українському ринку переглянули великі мережі заправок, то з початком зими їх накрутили і компанії економсегменту. Експерти пояснили причини стрибка і поділилися прогнозами на майбутнє.

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