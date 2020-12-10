Українська співачка Наташа Могилевська вразила сміливими образами в новому кліпі
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому вона поруч з пишногрудими красунями дивилася в камеру, ймовірно, вивчаючи відзнятий матеріал.
Наталя була одягнена в наряд з дуже глибоким декольте. Поруч з Наталією стояли дві дівчини-власниці вражаючих форм. На них були сріблясті сукні. Зверху вони накинули біле хутро, яке зробило образ ще розкішнішим.
"Вгадайте в коментарях, що відбувається на відео. Що ми робимо? Знімаємо? Виступаємо?",- заінтригувала шанувальників зірка.
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За годину відео подивилися понад 16 тисяч разів. У коментарях шанувальники стали гадати, де знаходиться Могилевська, а також робити їй компліменти.
"23 години знімали кліп. Впевнена це буде вогонь", "ви світитеся", "знімаєте щось цікаве", "клас, Натусик, чекаємо крутий трек. Натусик їде на тусу", " Думаю що знімаєте новий кліп. Дуже чекаємо новий хіт", "Класні дівчата", " знімаєте кліп до нової пісні, з цього відео і вашим шикарним образам зрозуміло, що це буде бомба-ракета», - пишуть люди.
Як відомо, Могилевська останнім часом активно штурмує шоу-бізнес.
Нагадаємо, що Могилевська перейшла на воду з монастиря і зробила зізнання про своє минуле: "Любила починати день з келиха...".
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