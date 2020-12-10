Популярна українська співачка Настя Каменських спокусила фігурою, елегантно розвалившись в кріслі

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Elefant в топ - 100 в Shazam і глобальному рейтингу Applemusic. Понад 2,3 млн прослуховувань. Дякую, що слухаєте. Люблю вас", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Каменських позує, млосно заглядаючи в кадр. Серед тих, хто лайкнув і прокоментував пост, виявився і її чоловік Потап. Він написав "О мій бог", супроводжуючи це рядом стікерів.

"Красуня, люблю вас», «це пожежа», «вау, мої привітання», «ось це ти бомбезно виглядаєш», «краща», "все, що ти робиш – абсолютно", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, співачка Настя Каменських без тіні збентеження розбурхала публіку пікантними кадрами

На одній з фан-сторінок 33-річної зірки в Instagram опубліковано свіже фото, на якому співачка позує в мега відвертому образі.

На Насті біла блуза, розкрита на грудях і зав'язана на талії - при чому красуня "забула" надіти ліфчик, чим невимовно порадувала фанатів, а також облягаючі чорні штани й стильний капелюшок з великими полями.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".