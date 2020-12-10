Середня заробітна плата, яка використовується для обчислення розміру відпускних, тепер буде вираховуватися по-новому

Таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні 9 грудня, пишуть «Деньги.uа». Зазначається, що уряд вніс зміни до порядку нарахування середньої зарплати співробітника. Цей показник, як правило, використовують при оплаті відпустки або виплаті компенсації за невикористані дні відпустки.

Тепер ці правила будуть поширюватися на українців, які працюють на фізичних осіб-підприємців, хоча раніше стосувалися тільки співробітників організацій і підприємств. В облік йдуть всі види відпусток, хоча раніше враховувалася тільки щорічна.

Крім цього, Кабмін усунув низку дискримінаційних підходів. Тепер, якщо розмір окладу менше мінімальної зарплати, при розрахунку середніх виплат будуть враховувати мінімалку. Це дозволить збільшити виплати.

Раніше ми писали, що в Україні зросла середня зарплата. Згідно з даними Держстату, середня зарплата в жовтні 2020 року перевищила 12 тис.гривень. При цьому близько 25% населення офіційно отримують не більше 6 тисяч гривень.

Додамо, що в 2021 році заплановано поетапне підвищення мінімальної зарплати. Відомо, що в січні мінімалку піднімуть до 6 тисяч гривень, а в грудні – до 6,5 тис.гривень.

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