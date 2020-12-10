Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук показала, якою бачить свою подругу Віру Кекелію

Як відомо, артистка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук часто радує своїх колег по сцені атмосферними фотографіями, які робить за лаштунками і просто так. Цього разу зірка опублікувала у своєму Instagram нову серію портретів, для якої її моделлю стала Кекелія.

На чорно-білих знімках Віра позує в студії крупним планом і не тільки. Артистка одягнена в чорний брючний костюм. При цьому пікантною родзинкою фотосесії стало те, що Кекелія не стала нічого надягати під піджак, тому на деяких кадрах можна побачити обриси її грудей.

Шанувальники артисток прийшли в захват від таких чуттєвих кадрів.

"Красуня!", "Вауууу! 2-я фотка просто Фешен!", "Шикарно", "фотографії чудові!! Особливо ч / б", "Супер молодець", "Вірочка любимо тебе", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Адамчук поділилася новим знімком віри в своєму Instagram.

З великого вирізу трохи виставилася пишні груди без білизни. Віра вигнулася демонструючи гідності своєї фігури. Вона закрила очі, ніби насолоджуючись моментом.

"Завтра ми вам представимо щось особливе разом з Вірою", - написала автор поста.

За півгодини пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів, в тому числі у вигляді смайликів.

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