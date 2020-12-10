Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала, какой видит свою подругу Веру Кекелию

Как известно, артистка «Женского Квартала» Марта Адамчук часто радует своих коллег по сцене атмосферными фотографиями, которые делает за кулисами и просто так. На этот раз звезда опубликовала в своем Инстаграм новую серию портретов, для которой ее моделью стала Кекелия.

На черно-белых снимках Вера позирует в студии крупным планом и не только. Артистка одета в черный брючный костюм. При этом пикантной изюминкой фотосессии стало то, что Кекелия не стала ничего надевать под пиджак, поэтому на некоторых кадрах можно увидеть очертания ее груди.

Поклонники артисток пришли в восторг от таких чувственных кадров.

«Красотка!», «Вауууу! 2-я фотка просто Фешен!», «Шикарно», «Фотографии великолепны!! Особенно ч/б», «Супер молодец», «Верочка любим тебя», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Адамчук поделилась новым снимком Веры в своем Инстаграм.

Из большого выреза немного выставилась пышная грудь без белья. Вера выгнулась демонстрируя достоинства своей фигуры. Она закрыла глаза, будто наслаждаясь моментом.

"Завтра мы вам представим нечто особенное вместе с Верой ", - написала автор поста.

За полчаса пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в том числе в виде смайликов.

Напомним, знойная брюнетка из "Квартал 95" в коже и шляпе ошарашила преображением даже подруг.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" дала насладиться своими шикарными формами без белья: "Нечто особенное".

Также Politeka писала, что красотки из «Квартал 95» прижались друг к другу и рассказали о своих отношениях.